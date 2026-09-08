Galatasaray, Sporting maçı hazırlıklarını Jose Alvalade Stadı'nda tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray, Sporting maçı hazırlıklarını Jose Alvalade Stadı'nda tamamladı

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda Sporting ile oynayacağı maçın hazırlıklarını maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki çalışmada taktik ağırlıklı bölüm basına kapalı gerçekleştirilirken, takım maç saatini beklemek üzere otele geçti.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka öncesinde son çalışmasını maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Burk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık tutulan antrenman, hafif tempolu koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular, ardından iki grup halinde top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Bu sırada Sporting altyapısından çıkan yeni transfer Portekizli yıldız Rafael Leao'nun eğlenceli hareketleri dikkati çekti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Sporting maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Bu çalışmayla Sporting maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, konakladığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA

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