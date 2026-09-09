Galatasaray, Sporting maçına bu kadroyla çıkıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak. Maçın hakem ve takım kadroları açıklandı; Galatasaray'da Uğurcan Çakır kalede, Barış Alper Yılmaz ise forvette yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile yapacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Jose Alvalade
Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Alf Olav Rossland (Norveç)
Sporting: Rui Silva, Altimira, Catamo, Vagiannidis, Zalazar, Araujo, Gonçalo Inacio, Guilherme, Quaresma, Doumbia, Suarez
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz
Kaynak: AA
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