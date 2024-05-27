Galatasaray Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kutladı

Galatasaray Süper Lig\'de 24. şampiyonluğunu kutladı

Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu elde etti. Şampiyonluk kutlamaları Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de coşkuyla gerçekleşti.

27.05.2024 00:10
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Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve lig tarihindeki 24. şampiyonluğuna ulaştı. Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı.

Diyarbakır'da, Yenişehir ilçesinde Ofis Semti'nde bir araya gelen Galatasaraylı taraftarlar, son düdükle birlikte şampiyonlukla coşkulu, tezahürat ve halay eşliğinde kutladı.

Mardin

Hakemin son düdüğüyle beraber tüm Türkiye'de olduğu gibi Mardin'de kent merkezinde ve Kızıltepe ilçesinde şampiyonluk kutlamaları yaşandı. Taraftarlar tarafından yakılan meşaleler ve besteler ile sokakları inletti. Taraftarlar araçlarla konvoy yaparak şampiyonluk turları attı. Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı'nda Galatasaray ve Fenerbahçeli iki arkadaşın kol kola yürümesi alkışlarla karşılandı.

Şırnak

Maçın ardından Şırnak'ta da taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı. Taraftarlar Fenerbahçe bayrağına sarılı temsil tabut ile şehirde yürüyüş yaparak kutlama yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyon Galatasaray tezahüratları atarak, araçlarıyla caddelerde konvoy halinde tur attı.

Galatasaray taraftarları özel araçlarıyla Cizre caddelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Sanat Sokağı ve Orhan Doğan Caddesi'nde başlayan şampiyonluk coşkusu, Nusaybin Caddesi, Yeni Çarşı ve Belediye Caddesi'nde devam etti. Caddelerde meşale yakan taraftarlar tezahüratlarla büyük coşku yaşadı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Galatasaray taraftarları, takımın şampiyonluğunu büyük coşkuyla kutladı.

Silopi'de, sarı-kırmızılı binlerce taraftar, takım bayrakları ve formalarıyla çarşı merkezi ve caddelerde tezahüratlar yaparak şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Sokaklarda uzun araç konvoyları oluşturuldu. Havai fişek gösterileri ve araç kornalarıyla coşku saatlerce sürerken polis, cadde ve meydanlarda güvenlik önlemleri aldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika

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