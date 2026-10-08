Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasını Kasımpaşa maçıyla RAMS Park'ta açacak

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasını Kasımpaşa maçıyla RAMS Park'ta açacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Haftanın kalan karşılaşmaları 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerine yayılacak.
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış maçında Galatasaray, Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)
10 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
16.00 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK (Alanya Oba)
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
11 Ekim Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK (Gaziantep)
19.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)
12 Ekim Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Göztepe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
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