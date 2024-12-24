Galatasaray Süper Lig'in En Golcü Takımı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Süper Lig'in En Golcü Takımı

Galatasaray, 47 golle Süper Lig'in en skorer ekibi olurken, en fazla gol atan oyuncusu Osimhen.

24.12.2024 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, 17. hafta itibarıyla devre arasına girilen Süper Lig'de 47 kez fileleri havalandırarak, 19 takım arasında en skorer ekip konumunda.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan sarı-kırmızılı ekip adına bu sezon ligin ilk bölümünde 12 futbolcu 45 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı ekibin rakipleri de 2 kez topu kendi filelerine gönderdi.

Ligin en golcü takımı konumunda

Lider Galatasaray, attığı 47 golle Süper Lig'in en golcü takımı konumunda bulunuyor.

Topladığı 44 puanla lider durumda olan sarı-kırmızılı ekip; ligde Adana Demirspor, Bellona Kayserispor ve Çaykur Rizespor'a 5'er, Trabzonspor'a 4, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ve Net Global Sivasspor'a 3'er, Atakaş Hatayspor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş'a 2'şer, Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK'ye 1'er gol attı.

Bu sezon duran toplarda farkını gösterdi

Sarı-kırmızılı ekip, bu sene duran toplardan 7 kez gol buldu.

Özellikle Gabriel Sara'nın kullandığı duran toplarda tehlike yaratan sarı-kırmızılı ekibin ligde attığı 47 golün 7'si bu şekilde geldi.

Galatasaray, ligde duran toplardan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen ile 2'şer kez, Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi'yle de 1'er kez fileleri havalandırdı. Ligin 16. haftasındaki Trabzonspor maçında da Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta rakip oyunculardan Ali Şahin Yılmaz, topu kendi ağlarına gönderdi.

En golcü isim Osimhen

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısında rakip fileleri en fazla sarsan isim Victor Osimhen oldu.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan yıldız futbolcu, ligde çıktığı 11 maçta 9 gol kaydetti.

Osimhen'i 8 golle Barış Alper Yılmaz, 5'er golle de Yunus Akgün ile Michy Batshuayi takip etti.

Galatasaray'da bu sezon ligde gol atan oyuncular şöyle:

İsimGol sayısı
Victor Osimhen9
Barış Alper Yılmaz8
Michy Batshuayi5
Yunus Akgün5
Dries Mertens4
Mauro Icardi4
Abdülkerim Bardakcı2
Gabriel Sara2
Davinson Sanchez2
Kerem Aktürkoğlu2
Lucas Torreira1
Roland Sallai1
Rakibin kendi kalesine attığı2
Toplam47

Gol dakikaları

Sarı-kırmızılı ekip, ligde attığı gollerin 18'ini ilk 30 dakikada kaydetti.

Karşılaşmalara hızlı başlayan Galatasaray, Süper Lig'de bulduğu 47 golün 18'ini ilk 30 dakikada attı. İlk yarılarda 25 kez fileleri havalandıran "Cimbom", ikinci yarılarda da 22 gol kaydetti.

Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, ilk yarılarda sadece 6 gol yerken, ikinci yarılarda 13 kez topu ağlarında gördü.

Galatasaray'ın bu sezon on beşer dakikalık periyotlara göre attığı ve yediği gollerin sayısı şöyle:

Dakika aralıklarıAttığı gol sayısıYediği gol sayısı
0-1582
16-30102
31-4552
45+2-
46-60104
61-7542
76-9063
90+24
Toplam4719

Gol türleri

Galatasaraylı futbolcuların bu sezon kaydettiği gollerin türleri şu şekilde:

Gol TürleriSayısı
Ayakla32
Kafayla9
Penaltıdan4
Kendi kalesine2
Toplam47

"Cimbom" son 2 sezona kıyasla daha fazla gol yedi

Sarı-kırmızılılar, bu sezonun ilk yarısında kalesinde 19 gole engel olamadı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezon takım olarak savunmada iyi bir performans sergileyen Galatasaray, bu sezonun ilk bölümünde 16 maçta 19 kez kalesinde golü gördü.

"Cimbom", 2022-2023 sezonunda oynadığı ilk 18 maçta 13, 2023-2024 sezonun ilk devresinde de 10 gol yemişti.

Kaynak: AA

Galatasaray, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Süper Lig'in En Golcü Takımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:47 Mehmet Şimşek: Türkiye’de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var Mehmet Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var
10:53 Türkiye’den Suriye’ye dönüşlerde büyük artış Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
16:44 Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:39 Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı
16:12 Yunus Akgün, piyasa değerini 30’a katladı Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
16:10 Almanya’da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
16:06 Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 12:32:00. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Süper Lig'in En Golcü Takımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.