Galatasaray Süper Lig'in En Golcü Takımı

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Galatasaray, 17. hafta itibarıyla devre arasına girilen Süper Lig'de 47 kez fileleri havalandırarak, 19 takım arasında en skorer ekip konumunda.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan sarı-kırmızılı ekip adına bu sezon ligin ilk bölümünde 12 futbolcu 45 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı ekibin rakipleri de 2 kez topu kendi filelerine gönderdi.

Ligin en golcü takımı konumunda

Lider Galatasaray, attığı 47 golle Süper Lig'in en golcü takımı konumunda bulunuyor.

Topladığı 44 puanla lider durumda olan sarı-kırmızılı ekip; ligde Adana Demirspor, Bellona Kayserispor ve Çaykur Rizespor'a 5'er, Trabzonspor'a 4, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ve Net Global Sivasspor'a 3'er, Atakaş Hatayspor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş'a 2'şer, Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK'ye 1'er gol attı.

Bu sezon duran toplarda farkını gösterdi

Sarı-kırmızılı ekip, bu sene duran toplardan 7 kez gol buldu.

Özellikle Gabriel Sara'nın kullandığı duran toplarda tehlike yaratan sarı-kırmızılı ekibin ligde attığı 47 golün 7'si bu şekilde geldi.

Galatasaray, ligde duran toplardan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen ile 2'şer kez, Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi'yle de 1'er kez fileleri havalandırdı. Ligin 16. haftasındaki Trabzonspor maçında da Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta rakip oyunculardan Ali Şahin Yılmaz, topu kendi ağlarına gönderdi.

En golcü isim Osimhen

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısında rakip fileleri en fazla sarsan isim Victor Osimhen oldu.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan yıldız futbolcu, ligde çıktığı 11 maçta 9 gol kaydetti.

Osimhen'i 8 golle Barış Alper Yılmaz, 5'er golle de Yunus Akgün ile Michy Batshuayi takip etti.

Galatasaray'da bu sezon ligde gol atan oyuncular şöyle: