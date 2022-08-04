Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

04.08.2022 22:42
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan sakatlıktan dönenn Sacha Boey takımla birlikte çalışmalara başladı.

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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