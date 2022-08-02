Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi başladı - Son Dakika
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Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi başladı

02.08.2022 21:43
Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi başladı

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, aktivasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi. Bugünkü antrenmanda sakatlığı bulunan Leo Dubois yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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