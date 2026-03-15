Galatasaray Sutopu Şampiyonu

Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası 8'li Final organizasyonunun finalinde Litvanya temsilcisi EVK Zaibas'ı 13-11 yenen Galatasaray, şampiyon oldu.
ENKA Sadi Gülçelik Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı organizasyon, üçüncülük ve final müsabakalarıyla tamamlandı.
Final maçında Galatasaray ile Litvanya'nın EVK Zaibas takımı karşı karşıya geldi.
Rakibini 13-11 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.
Üçüncülük mücadelesinde ise bir diğer Türk temsilcisi ENKA'yı 17-15 yenen Malta ekibi Sliema Nexawin, bronz madalyanın sahibi oldu.
