Galatasaray, Sydney Taylor'ı Transfer Etti
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, WNBA oyuncusu Sydney Taylor ile sözleşme imzaladı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Sydney Taylor'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Chicago Sky'da forma giyen 25 yaşındaki skorer oyun kurucuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Taylor, Avrupa'da son 2 sezonda Litvanya temsilcisi Kibirkstis Vilnius ve Polonya'nın MB Zaglebie Sosnowiec takımında görev yaptı.
Kaynak: AA
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