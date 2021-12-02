Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında evinde Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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