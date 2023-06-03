Galatasaray Taraftarı Ali Koç'a Göndermede Bulundu

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Süper Lig'de şampiyon Galatasaray, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarına açık idman yaptı. Antrenmanı izlemeye gelen taraftarlar, Ali Koç'a göndermeli bir tezahüratta bulundu.

"ALİ BAŞKAN BİZİ BIRAKMA"

Galatasaray'ın açık antrenmanını çok sayıda taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler bu idmanda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu. Galatasaraylılar, "Taraftarız biz çekeriz cefa, Ali Başkan bizi bırakma" tezahüratında bulundu.

DERİ SONRASI ŞAMPİYONLUK KUPASINI ALACAKLAR

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupasını alacak.