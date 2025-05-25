Galatasaray Taraftarı Coşkuyla Toplandı

GALATASARAY taraftarı şampiyon takımlarını yakından görmek için Beyoğlu'nda toplandı.

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, üstü açık otobüs ile taraftarını selamlayıp Galatasaray Lisesi'nden çıkacak ve Sarayburnu'na ulaşıp gemiye binecek. Kısa bir boğaz turunun ardından gemi ile Yenikapı'ya ulaşacak.

Futbolcuları yakından görmek isteyen ve Galatasaray Lisesi'nin etrafında toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar takımın çıkışını bekliyor. Bazı taraftarlar camlarından Uruguay bayrağı açarken, Uruguaylı kaleci Muslera'ya da sevgilerini gösterdiler.