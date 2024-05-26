- Galatasaray taraftarı Fenerbahçe taraftarını omuzlara aldı

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Sarı-kırmızılı taraftarlar Kocaeli'nde şampiyonluğu kutluyor

KOCAELİ - Süper Lig'in 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da taraftarlar sokaklarda şampiyonluğu kutladı. Bir Fenerbahçe taraftarını omuzlarına alan sarı-kırmızılı taraftarlar, üçlü çektirdi.

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla Kocaeli'nde sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk sevinçlerini doyasıya yaşadı.

Galatasaray taraftarı, konvoy yaparak yürüyüş yolunda bir araya geldi. Kalabalık meşaleler yakarak, bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de güvenlik önlemi aldı.

Günün ilginç görüntülerinden biri de Kocaeli kent merkezinde yaşandı. Bir Fenerbahçe taraftarını omuzlarına alan sarı-kırmızılı taraftarlar, üçlü çektirdi.