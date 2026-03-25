Galatasaray taraftarını delirten Osimhen gelişmesi

Barcelona, yaz transfer dönemi için forvet hattına yönelik çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ALVAREZ OLMAZSA OSIMHEN

Mundo Deportivo'nun haberine göre Katalan ekibi, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'i transfer listesinin ilk sırasına aldı. Ancak bu transferin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı Victor Osimhen alternatif olarak belirlendi.

GALATASARAY'IN YILDIZI RADARDA

Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı golcünün performansı, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

FORVET HATTI İÇİN KRİTİK KARAR

Barcelona'nın yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek istediği ve bu doğrultuda yıldız isimler üzerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor.