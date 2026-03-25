Galatasaray taraftarını delirten Osimhen gelişmesi

Barcelona, yaz transfer dönemi için forvet hattına yönelik çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Katalan ekibi, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'i transfer listesinin ilk sırasına aldı. Ancak bu transferin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı Victor Osimhen alternatif olarak belirlendi.
Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı golcünün performansı, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Barcelona'nın yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek istediği ve bu doğrultuda yıldız isimler üzerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor.
