Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş- Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na ulaştı.
Taksim Gezi Parkı'nda toplanan yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı, polis eşliğinde yürüyerek, stada geldi.
Taraftarlar, güvenlik kontrolünün ardından Tüpraş Stadı'na giriş yaptı.
Galatasaray Taraftarları Derbi İçin Stada Ulaştı
