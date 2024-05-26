Galatasaray Taraftarları Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı

Spor

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda ipi göğüsleyen Galatasaray'da taraftarlar, Kongre Caddesi'nde şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

Ligin son haftasında Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları, hakemin son düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı forma ve bayraklarıyla Kongre Caddesi'ne akın etti. Taraftarlar, burada meşaleler yakıp, Galatasaray marşları söyleyerek şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Fenerbahçeli genç bir taraftar olan Baran Tekkül, Galatasaraylıların şampiyonluğunu kutlayarak, "Her şeyden önce ezeli rekabet ebedi dostluk. Şampiyon Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Her şeyden önce kardeşiz. Tebrikler Galatasaray, yaşasın Fenerbahçe" dedi. - ARDAHAN