Galatasaray Taraftarları Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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Galatasaray Taraftarları Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı

Galatasaray Taraftarları Şampiyonluğu Coşkuyla Kutladı

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ın taraftarları, Kongre Caddesi'nde büyük bir coşkuyla kutlama yaptı. Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı forma ve bayraklarla caddede toplanarak meşaleler yakıp marşlar söyledi. Fenerbahçeli bir taraftar da Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayarak ezeli rekabetin ebedi dostluğu olduğunu vurguladı.

26.05.2024 22:40
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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda ipi göğüsleyen Galatasaray'da taraftarlar, Kongre Caddesi'nde şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

Ligin son haftasında Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları, hakemin son düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı forma ve bayraklarıyla Kongre Caddesi'ne akın etti. Taraftarlar, burada meşaleler yakıp, Galatasaray marşları söyleyerek şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Fenerbahçeli genç bir taraftar olan Baran Tekkül, Galatasaraylıların şampiyonluğunu kutlayarak, "Her şeyden önce ezeli rekabet ebedi dostluk. Şampiyon Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Her şeyden önce kardeşiz. Tebrikler Galatasaray, yaşasın Fenerbahçe" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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