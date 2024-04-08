- Galatasaray taraftarların sevgi gösterileriyle stattan ayrıldı
ŞANLIURFA - Galatasaray, Süper Kupa maçının ardından tarafların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri arasında stattan ayrıldı.
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Galatasaray'ın Icardi'nin ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçtiği maçın 4. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Daha sonrasında ise maç tatil edildi. Türk futboluna damga vuran maçın ardından sahada takım olarak çift kale maç yapan Galatasaray takımı, daha sonrasında ise takım otobüsüne binerek stattan ayrıldı.
Galatasaray, taraftarların yoğun ilgisiyle stattan ayrıldı
Galatasaray kafilesi stattan ayrılırken sarı-kırmızılı taraftarlar futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a yoğun ilgi gösterdi. Taraftarların en çok ilgi gösterdiği isim ise takımın yıldız futbolcusu Mauro Icardi oldu.
Takım otobüsüyle stattan ayrılan Galatasaray kafilesi, havaalanına hareket etti.
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Şanlıurfa'da gerçekleşen ve Fenerbahçe'nin 4. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Süper Kupa maçının ardından sarı-lacivertli kafile, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı Turkcell Süper Kupa maçından çekilerek Şanlıurfa'dan İstanbul'a döndü. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen kafilede Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Az sayıda taraftar tarafından karşılanan kafilede Başkan Koç, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Maç, Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesi üzerine hakem tarafından tatil edildi.
Galatasaray kafilesi, 2023 Turkcell Süper Kupa maçının tatil edilmesinin ardından Şanlıurfa'dan ayrıldı. Fenerbahçe ile yapılacak olan maçın iptal edilmesinin ardından takım otobüsüyle havalimanına geçen sarı-kırmızılı ekip, özel uçakla İstanbul'a hareket etti. Kafilede futbolcuların yanı sıra Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de bulunuyordu.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından tatil edilen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, futboldaki gerginliğin bitmesi ve şeffaflığın ön planda olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu birçok kez istifaya çağırdıklarını belirtti. Ayrıca sosyal medya paylaşımları hakkında yapılanmanın araştırılması gerektiğini söyledi ve gerginliğin azaltılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.
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