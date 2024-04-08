Spor

- Galatasaray taraftarların sevgi gösterileriyle stattan ayrıldı

ŞANLIURFA - Galatasaray, Süper Kupa maçının ardından tarafların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri arasında stattan ayrıldı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Galatasaray'ın Icardi'nin ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçtiği maçın 4. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi. Daha sonrasında ise maç tatil edildi. Türk futboluna damga vuran maçın ardından sahada takım olarak çift kale maç yapan Galatasaray takımı, daha sonrasında ise takım otobüsüne binerek stattan ayrıldı.

Galatasaray, taraftarların yoğun ilgisiyle stattan ayrıldı

Galatasaray kafilesi stattan ayrılırken sarı-kırmızılı taraftarlar futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a yoğun ilgi gösterdi. Taraftarların en çok ilgi gösterdiği isim ise takımın yıldız futbolcusu Mauro Icardi oldu.

Takım otobüsüyle stattan ayrılan Galatasaray kafilesi, havaalanına hareket etti.