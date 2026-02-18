Galatasaray Tarihe Geçti!

Galatasaray, Juventus karşılaşmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol atan ilk Türk takımı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği İtalyan takımı Juventus'u 2-1 geriye düşmesine rağmen 5-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla gelecek hafta oynanacak rövanş öncesinde avantajlı skor elde etti. Aslan, attığı 5 golle de tarihe geçti. Cimbom böylece Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol kaydeden ilk Türk takımı oldu. - İSTANBUL