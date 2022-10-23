Okan Buruk, Alanya karşılaşmasının ardından canlı yayında konuştu: Savaş başladı - Son Dakika
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Okan Buruk, Alanya karşılaşmasının ardından canlı yayında konuştu: Savaş başladı

23.10.2022 23:00
Okan Buruk, Alanya karşılaşmasının ardından canlı yayında konuştu: Savaş başladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor beraberliğinin ardından açıklamalar yaptı. Ali Palabıyık'ın yönetimini eleştiren tecrübeli hoca, "Galatasaray'a karşı savaş başladı. Bu sadece hakemler değil. Dışarıda da görüyoruz. Savaşacağız, merak etmesinler!" dedi.

Alanyaspor karşısında maçı 9 kişi tamamlayan ve 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. 2-2 biten maçı değerlendiren Buruk, hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

"SAVAŞACAĞIZ"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Güzel giden bir oyundu. Türkiye'deki hakemlerin ana rolü, güzel giden şeyleri bozmak. Bu hafta böyle bir savaşın olacağını biliyorduk, bu savaşta 2 puanımızı kaybettik. Ali Palabıyık'a rağmen çok pozisyona girdik. Galatasaray'a karşı savaş başladı. Bu sadece hakemler değil. Dışarıda da görüyoruz. Savaşacağız. Merak etmesinler! Biz bu savaşta varız! Biz de gerekeni yaparız. Büyük Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar! Bu iş sadece burada kalmaz!" ifadelerini kullandı.

"GEREKSİZ ŞEKİLDE CEZA SAHASI İÇİNE GİTTİLER"

Futbolcularına kızdığı pozisyonu da anlatan Buruk, "Oyuncularım elimden geleni yaptı. Onlara tek kızgınlığım, son dakikadaki korner! Oyuncuların bazıları gereksiz şekilde ceza sahası içine gitti. Paslaşarak bitireceğimiz maçı, üzücü şekilde bitirdik." dedi.

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SON DAKİKA: Okan Buruk, Alanya karşılaşmasının ardından canlı yayında konuştu: Savaş başladı - Son Dakika
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