Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: \'Böyle bir skor olacağını kimse beklemezdi\'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Böyle bir skor olacağını kimse beklemezdi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk, sadece sahaya odaklandıklarını belirterek, "Biz maç maç gideceğiz. Trabzonspor deplasmanında galip gelmek önemli bir başarı. Trabzonspor ne kadar eksik olursa olsun, böyle bir atmosferde maç kazanmak kolay değil. Bu sonucu aldığımız için tabii ki mutluyuz. Kazanmak önemli tabii ama farklı da bir skor aldık. Maç öncesi böyle bir skor olacağını kimse beklemezdi" diye konuştu. - TRABZON