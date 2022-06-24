Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, yaşadığı mutluluğu anlattı (3)

Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe getirilen Okan Buruk, "Şu anda dünyanın en mutlu insanlarından biriyim." dedi.

Okan Buruk, Nef Stadı'nda başkan Dursun Özbek'in de katıldığı imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Türk teknik direktörlerin daha önce sarı-kırmızılı formayı terlettiğinin hatırlatılması üzerine Buruk, "Yakın dönemde Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray forması giymiş, şampiyonluk yaşayan hocalar. Kriter olarak uyuyor. Psikolojik olarak iyi başlıyoruz. Yüksek bir inancımız var. Galatasaray'ın hocası olmak istediğimi belki fazla belirttim. Galatasaray'da çalışmak istediğimi, bunun benim için büyük bir onur ve gurur olduğunu, bir beklentimin olmadığını, sadece Galatasaray'ın hocası olmak için elimden gelen her şeyi yapabileceğimi söyledim. Uzun bir seçim süreci oldu. Devamında başkanımız ve yönetimimizin kendileri için en doğruyu yapma çalışması içinde olduklarını gördüm. Teklif gelince dünyanın en mutlu insanı oldum. İnanılmaz bir heyecan ve mutluluk var. Hemen hedefleri ve yaşayacağımız başarıları hayal etmeye başladım. Şu anda dünyanın en mutlu insanlarından biriyim." diye konuştu.

"Fatih hoca yanımızda olduğunu gösterdi"

Okan Buruk, Galatasaray tarihinin en başarılı teknik direktörü olan Fatih Terim'in kendisini arayarak yanında olduğunu söylediğini belirtti.

Futbolculuk döneminde Fatih Terim ile çalışan Buruk, "Fatih hoca çok değerli, uzun yıllar beraber çalıştık, şampiyonluklar yaşadık. Galatasaray için çok önemli bir isim. Kendisi dün beni aradı, 'Hayırlı olsun. Elimizden ne geliyorsa yanınızdayız.' dedi. Onun Türk teknik direktörler için açtığı yolda ilerlediğimizi, bu görevde elimizden gelenin fazlasını yapacağımızı söyledim. Hocaya çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır çalıştığı ekibinin kendisiyle olacağını aktaran Buruk, "Uzun yıllardır çalıştığım ekibimle geliyorum. Onun üzerine eklemelerimiz olacak. Birkaç gün içinde bunları açıklarız. Kendi ekibim hazır ve pazartesi günü takımın başında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray'da potansiyelli oyuncular var"

Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü, öncelikli hedefinin mevcut kadrodaki oyuncuları tanımak olduğunu söyledi.

Kiradan dönen Yunus Akgün'ün yaşadığı gelişime vurgu yapan Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray'da potansiyelli oyuncular var. Geçen sezon yapılan transferler var. Özellikle pazartesi günü bütün oyuncularımı görmek, performanslarına bakmak ve onları tanımak istiyorum. Sonrasında da oyuncularımızı en iyi nasıl değerlendireceğimize bakacağız. Bazıları bizimle devam edecek, bazılarını kiraya vereceğiz. Özellikle genç oyuncular için kiralık olarak bir takımda oynamak çok faydalı olabiliyor. Bunu Yunus Akgün'de yaşadık. Yunus, Galatasaray için altyapıdan gelmiş önemli bir oyuncuydu, az süre buluyordu. Gitti, oynadı ve güçlü bir şekilde geliyor. Bu şekilde futbolcularımızın oynama alışkanlıkları ve performanslarını yükseltmek için değerlendireceğiz ama ilk hedefimiz oyuncuların hepsiyle vakit geçirmek. Ondan sonra kararlarımızı vereceğiz."

"Takviyeye ihtiyacımız var"

Buruk, Galatasaray'ın Süper Lig'i 13. bitirdiği geçen sezon bir takım performansı sergileyemediğini belirterek bazı bölgelere takviyeye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı takımdaki futbolcuların kaliteli olduğunu bildiren 48 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Elimizdeki oyuncuların büyük kısmı milli, genç ve kaliteleri tartışılmaz. Ancak geçen sezon genel olarak bir takım performansı ortaya çıkmadı. Bazen böyle durumlarda bireysel performanslar da düşük olabiliyor. Futbolda psikoloji ve kendilerine güvenmeleri çok önemli. Üst üste gelen mağlubiyetler bunda etkili oluyor. Geçen sezon oyuncular adına performanslarını sergileme anlamında iyi geçmedi. Ancak bu, bu sezon da böyle olacağı anlamına gelmiyor. Oyuncularımızı görüp değerlendirmemiz lazım. Ancak herkesin bildiği gibi bu takımın ana ihtiyaçları var. Takviyeye ihtiyacımız var. Orta sahadaki görünen eksiklerin üzerinde çalışacağız. Türk oyuncu sayısı da kadro yapılanması içinde çok önemli. Kadroya hem Türk hem de bize doğrudan katkı sağlayacak, kaliteli, Galatasaray'a yakışır seviyede yabancı oyuncuları almak istiyoruz. Bundan sonra oyuncuların performansının değişebileceğini düşünüyorum."

"Galatasaray için buradayım"

Okan Buruk, Galatasaraylılığına vurgu yaparak geçmişteki hatalar yaptığını ancak bunların geride kaldığını dile getirdi.

Galatasaray'a 1985 yılında seçmelerle girdiğini dile getiren Okan Buruk, "Ailemde babam da çok iyi bir Galatasaraylıydı, hiçbir maçı kaçırmazdı. Aileden gelen bir Galatasaraylılığımız var. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet ettim. Çok büyük başarıların içinde oldum. Yaklaşık 20 kupa kazandım. Her zaman Galatasaraylılığımı korudum ama sonuçta bir insanım. Hatalarım ve yanlışlarım olabilir. Her zaman hatam ve yanlışımın altını çizdim, gerektiğinde özür diledim, yanlışlarımı kabul ettim. Ben de bir insanım ama Galatasaray'da yaşadığım büyük başarıların, olumsuz etkenlerin çok üzerinde kaldığını düşünüyorum. Geçmişle ilgili olumsuzluklar olabilir ama sokakta insanların bana olan iyi niyetleri, başarı dilekleri ve beni Galatasaray'ın hocası olarak görme istekleri önemli. Beni layık gördükleri bu görevde elimden geleni yapacağım. Galatasaray için buradayım. Başarıdan başka bir beklentim yok. Türkiye'nin en fazla şampiyon olan takımına bir şampiyonluk daha eklemeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Golcülerin durumu ve transfer

Buruk, şartlara uyması durumunda hücum hattına takviye yapabileceklerini kaydetti.

Bafetimbi Gomis, Mbaye Diagne ve Mustafa Muhammed'in durumlarına bakacağını aktaran Okan Buruk, "Elimizdeki oyuncuları görüp tanımak istiyoruz. Diagne sakatlıktan döndü. Onun durumunun nasıl olduğunu bilmiyoruz. Önce kontrol etmemiz gerekiyor. Hepsi değerli oyuncular. Önce onları görüp, çalışmaları yapmak istiyoruz. Galatasaray her zaman bu bölgede çok oyuncuyla olmak zorunda. Bir takviye daha yapabiliriz. Çift santrfor ile oynattığım takımlar oldu. Önce oyuncularımı görmek, onlarla konuşmak istiyorum. Fiziksel ve psikolojik olarak ne durumda olduklarını görmek istiyorum. Sonrasında da kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız var. Hücum hattına bütçemize ve hedeflerimize uygun kaliteli bir oyuncu bulabilirsek kadromuza katabiliriz." diye konuştu.

Savunmada dörtlü oynatmak istediğini dile getiren Okan Buruk, orta saha transferiyle ilgili, "Özellikle orta sahadaki futbolcular oyunun iki yanını oynaması gerekiyor. Galatasaray'da oynuyorlarsa skora katkı vermesi, asist yapması gerekiyor. Bu tip oyuncular seçmeye çalışıyoruz. Orta sahaya takviye düşünüyoruz. Top daha çok bizde olacak, rakipler bize daha çok savunma yapacak. Bu savunmaları açabilmek için yetenekli, kaliteli ve oyunun iki yönünü oynayacak futbolculara ihtiyaç var. Onunla ilgili çalışmalar ve belirlediğimiz oyuncular var. Çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Hedefimiz en kısa zamanda belirlediğimiz oyuncuları kadroya katmak." değerlendirmesinde bulundu.