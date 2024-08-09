Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçına 4 değişiklikle başladı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da alınan mağlubiyetin ardından Hatayspor maçına ilk 11'de 4 değişiklikle başladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu açılış maçında sahasında Hatayspor'u ağırladı. Teknik Direktör Okan Buruk, geçen hafta Süper Kupa'da alınan 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetinin ardından ilk 11'de 4 değişiklik yaparak başladı. Süper Kupa'da 11'de çıkan Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Kerem Aktürkoğlu yerine Davinson Sanchez, Leo Dubois, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz şans buldu.

Sarı-kırmızılılar Hatayspor karşısına Fernando Muslera, Leo Dubois, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'iyle çıktı. Yedeklerde ise Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı bekledi.

Gabriel Sara ilk kez kadroda

Galatasaray'ın Norwich City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Gabriel Sara, ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Sarı-kırmızılıların bir diğer yeni transferi Elias Jelert ise maç kadrosunda yer almadı ve maçı tribünden takip etti. Yeni transferlerden Belçikalı golcü Michy Batshuayi de yedek bekledi.

Öte yandan, hakkında takımdan ayrılacağı yönünde transfer iddiaları bulunan Fildişili futbolcu Wilfried Zaha ile Portekizli orta saha Sergio Oliveira da maç kadrosunda yer almadı.

İlk maça yoğun ilgi

Ligin açılış maçında Galatasaraylı taraftarlar da stadyuma akın etti. Aslan, RAMS Park'taki son maçını 19 Mayıs'ta Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaklaşık 3 aylık aranın ardından tribünlerdeki yerlerini aldı. Maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırıp tezahüratlarla destek veren taraftarlar, çeşitli pankartlar da açtı. - İSTANBUL