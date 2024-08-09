Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçına 4 değişiklikle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçına 4 değişiklikle başladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da alınan mağlubiyetin ardından Hatayspor maçına ilk 11'de 4 değişiklikle başladı. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu açılış maçında Hatayspor'u ağırladı.

09.08.2024 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da alınan mağlubiyetin ardından Hatayspor maçına ilk 11'de 4 değişiklikle başladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu açılış maçında sahasında Hatayspor'u ağırladı. Teknik Direktör Okan Buruk, geçen hafta Süper Kupa'da alınan 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetinin ardından ilk 11'de 4 değişiklik yaparak başladı. Süper Kupa'da 11'de çıkan Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Kerem Aktürkoğlu yerine Davinson Sanchez, Leo Dubois, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz şans buldu.

Sarı-kırmızılılar Hatayspor karşısına Fernando Muslera, Leo Dubois, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'iyle çıktı. Yedeklerde ise Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi ve Metehan Baltacı bekledi.

Gabriel Sara ilk kez kadroda

Galatasaray'ın Norwich City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Gabriel Sara, ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Sarı-kırmızılıların bir diğer yeni transferi Elias Jelert ise maç kadrosunda yer almadı ve maçı tribünden takip etti. Yeni transferlerden Belçikalı golcü Michy Batshuayi de yedek bekledi.

Öte yandan, hakkında takımdan ayrılacağı yönünde transfer iddiaları bulunan Fildişili futbolcu Wilfried Zaha ile Portekizli orta saha Sergio Oliveira da maç kadrosunda yer almadı.

İlk maça yoğun ilgi

Ligin açılış maçında Galatasaraylı taraftarlar da stadyuma akın etti. Aslan, RAMS Park'taki son maçını 19 Mayıs'ta Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaklaşık 3 aylık aranın ardından tribünlerdeki yerlerini aldı. Maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırıp tezahüratlarla destek veren taraftarlar, çeşitli pankartlar da açtı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Süper Kupa, Okan Buruk, Hatayspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçına 4 değişiklikle başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
16:28 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
10:17 Altının gramı yükselişle başladı Altının gramı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 21:59:05. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçına 4 değişiklikle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement