Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz'ın Takımda Kalacağını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz'ın Takımda Kalacağını Açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların önemli futbolcularından Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz'ın önümüzdeki sezon da takımda olacağını açıkladı. Buruk ayrıca transfer döneminde taraftarı heyecanlandıracak opsiyonlar olduğunu ve Süper Kupa'yı kazanmak istediklerini belirtti. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için 4 mevkiye transfer yapacaklarını söyleyen Buruk, rakip takımların teknik direktörleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, şampiyonluk kutlamalarında abartıldığı yerler olduğunu ve Mauro Icardi ile Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalacaklarını açıkladı.

06.06.2024 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların önemli futbolcularından Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz'ın önümüzdeki sezon da takımda olacağını açıkladı.

İki sene üst üste şampiyonluğa ulaşan ve sözleşmesinin uzatılacağı açıklanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün resmi sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu. İlk olarak transfer döneminde taraftarı heyecanlandıracak opsiyonları olduğunu dile getiren Buruk, "Transferde Galatasaraylı taraftarları çok mutlu edecek opsiyonlarımız var. Başkanımız bu konuda çok istekli, özellikle transferde ne istersek yapacağımızı söyledi. Başkan ve yönetimimizin desteğiyle taraftara güçlü bir takım seyrettirmek istiyoruz. Galatasaray takımı çok güçlü bir kadro kuracak. Geçen sene bizim için ders. İki sene önce ortada transfer yokken hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Bugün başkanımızla toplantı yaptık. Başkanım sağolsun bu sene çok güçlü bir bütçeyle transfer işinde olacağının müjdesini verdi" açıklamasında bulundu.

" Süper Kupa'yı da alarak bir kupa daha hediye etmek istiyoruz"

Yeni sezon öncesi Beşiktaş ile karşılaşacakları Süper Kupa maçını da kazanmak istediklerini söyleyen Galatasaray'ın teknik patronu, "Müzedeki bütün kupaları getirsek bütün adayı dolduracağız herhalde. Galatasaray'ın teknik direktörü olmak çok ayrı bir şey. Galatasaraylıları mutlu etmek için çok çaba sarf ettik ve mutlu olduk. Önümüzdeki Süper Kupa'yı da alarak bir kupa daha hediye etmek istiyoruz taraftarlarımıza. Bir bütün olduk ve bu bütünlük bize başarıları getirdi" diye konuştu.

"Şampiyonlar Ligi bizim için büyük bir hedef"

Galatasaray için her zaman Şampiyonlar Ligi'nin büyük bir hedef olduğunu ve eksikleri olduğunu düşündükleri 4 mevkiye transfer yapacaklarını ifade eden 50 yaşındaki teknik adam, "Şampiyonlar Ligi bizim için büyük bir hedef. Galatasaray'ın hedefleri çok büyük, Galatasaray camiası aksine izin vermez. Transferde 4 mevkide eksiklerimiz olduğunu düşünüyoruz ve buralara transfer yapacağız. Aile olabileceğimiz, bizim yapımıza uygun, uyum sağlayabilecek oyuncular arzuluyoruz" sözlerini kaydetti.

"Avrupa'da Türk futbolundan bahsettirebilecek iki isim geldi"

Ligdeki rakip takımların teknik direktörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Buruk, "Beşiktaş dün yeni hocasını açıkladı. Avrupa'da çok başarılı olmuş ve adından söz ettirmiş bir isim van Bronckhorst. Mourinho'yu zaten söylemeye gerek yok. Avrupa'da Türk futbolundan bahsettirebilecek iki isim geldi. Bu bizi daha da motive eden bir şey. Onun dışında Trabzonspor'un başında Abdullah Avcı gibi bir teknik direktör var" diye konuştu.

"Kutlamalarda abarttığımız yerler oldu"

Şampiyonluk kutlamaları sırasında eleştirildiği görüntülere ilişkin de açıklama yapan Okan Buruk, "Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kutlamalarda abarttığımız yerler oldu. Bu konuda rahatsız olduğum, mutsuz olduğum yerler oldu. Okan Buruk olarak yıllarca insanların gözünde bir imajım var. Bunun etkilenmesinden dolayı üzüldüm. Özür dilemek istiyorum. Kutlamalar bazen o coşkuyla abartılabiliyor. Kimseyi hedef göstermesek de bazen yanlışlıklar olabiliyor. Kulüp başkanları ve futbolcularda da oluyor. Birçok şeyde görüyoruz. Bu konuda rahatsız olduğumu söylemek istiyorum. Bizler örnek insanlarız. Örnek olmaya devam etmeliyiz. Türk futboluna doğru bir şekilde hizmet etmeliyiz. Türk futboluna yakışır kişiler olmalıyız. Altını çizmek istedim" dedi.

"Mauro Icardi ve Barış Alper bu sezon da bizimle olacak"

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi'nin ve Barış Alper Yılmaz'ın önümüzdeki sezon da takımda olacaklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Bugün Icardi ile konuştum. Keyfi çok iyi. Mutlu. Ailesiyle beraber. Önümüzdeki hafta Arjantin'e gidecek. Ondan sonra Temmuz'da bizimle birlikte kampa katılacak. Barış Alper, bu sezon da bizimle olacak. Onunla devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Galatasaray, Süper Kupa, Okan Buruk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz'ın Takımda Kalacağını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:52 Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü Ankara, sağanak yağışa teslim oldu, fırtına tabelayı devirdi: 1 ölü
22:49 Şişli’de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü
22:05 ABD’den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye, satış kabul mektubunu imzaladı
19:55 CHP’li Ceylan’dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı CHP'li Ceylan'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?
19:17 İsrail, Hizbullah’a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız İsrail, Hizbullah'a savaş açmaya hazırlanıyor: Bir an bile durmayacağız
22:20 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış 2 pilotumuzun şehit olduğu kazada çarpıcı detay! Uçak uçuştan hemen önce fabrika seviyesinde bakımdan çıkmış
22:18 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe’den daha iyi yönetiliyordu Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlığını tek cümleyle harcadı: Bakkal bile Fenerbahçe'den daha iyi yönetiliyordu
22:03 Dilan Polat davasına bakan hakim çekilme kararı aldı Dilan Polat davasına bakan hakim çekilme kararı aldı
21:51 86 yaşındaki anneannesine dehşeti yaşattı Ortalık kan gölüne döndü 86 yaşındaki anneannesine dehşeti yaşattı! Ortalık kan gölüne döndü
21:43 Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan’dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman’ım Irkçılığa maruz kalan İlkay Gündoğan'dan tartışma yaratacak sözler: Ben de Alman'ım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2024 00:06:12. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz'ın Takımda Kalacağını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement