Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Tur atlamak istiyoruz

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçı öncesi yaptığı açıklamada, tur atlamak istediklerini söyledi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu rövanşında deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşma öncesi Teknik Direktör Okan Buruk ve oyunculardan Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazanıp son 16'ya kalmak istediklerini belirten Okan Buruk, "İlk maçta yakaladığımız bir avantaj var fakat bu maç bitti. Yeniden, sıfırdan bir maça başlıyoruz. İlk maçtaki avantajımızı bir kenara bırakıp bu maçı kazanmaya odaklanacağız. Rakibimiz ilk maçta bize zorluk çıkardı. Onları daha iyi tanıyoruz. Rakibimize karşı savunma adına önlemler alıp hücumdaki alternatiflerimizi çoğaltmamız gerekiyor" dedi.

"Performansımızı yükselteceğiz"

Son hafta deplasmanda kazandıkları lig maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Buruk, "Son hafta deplasmanda kazandığımız lig maçı bizim için önemliydi. Moral oldu. Özellikle son üç deplasman maçında iyi işler yaptık. Bunu burada da devam ettirmek istiyoruz Güzel bir zemin ve maç ortamı olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Etkili şekilde hücuma çıkıyorlar. Yarın bunu bekliyoruz. Galatasaray her zaman kazanmak için çıkar. Yarın da bunun için maça çıkacağız. İlk maçta rakibimizin neleri iyi yapabildiğini gördük. Bununla ilgili bir toplantı yaptık. Bunu gösterdik. Yarın ilk maçın daha üstüne çıkarak daha iyi bir performans sergileyeceğimizi umuyorum" diye konuştu.

"Yaşadığımız bu başarı beraberinde rekorları da getiriyor"

Futbolcularla birlikte geçen seneden bu yana kazanmaya odaklandıklarını dile getiren sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, "Birleştikçe daha güçlü olduğumuz camiamıza karşı sorumluluğumuz var. Her maçı kazanmak sorumluluğumuz. Her maçı kazanmamız gerekir. Yaşadığımız bu başarı beraberinde rekorları da getiriyor. Camia olarak, Galatasaray olarak bunu kazanıyoruz. Başında kim varsa onun da ismi geçiyor. Geçmişte böyle olmuş, bundan sonra da böyle olacak. Önemli olan Galatasaray'ın kazanmaya devam etmesi. Bu yolda başkanımız, yönetim kurulumuz, hep beraber bir şeyleri yaşıyoruz. Taraftarımızla birlikte iç sahadaki maçların hepsini kazandık. Burada taraftarımızın ve sahadaki oyunun gücü var. Galatasaray'ın kazandığı bir başarı bu. Ben başında olduğum için benim ismim geçiyor" açıklamasında bulundu.

"Çok önemli ve zorlu bir rakibe karşı oynayacağız"

Çok önemli bir takıma karşı oynayacaklarının altını çizen Buruk, "En büyük motivasyonumuz ilk maç. İlk maçta rakibimiz çok güçlü ve cesur bir oyun ortaya koydu. Ne kadar iyi takım olduğunu gösterdi. Bu maçta yüzde yüz konsantrasyonla ve rakibimizin neler yapabildiğini bilerek çıkacağız. Kendi oyunumuzun üstünde durarak rakibimizin önemli yönlerini bilmemiz gerekiyor. Çok önemli ve değerli bir şehir Prag. O şehrin uzun yıllardır mücadele eden köklü bir takımı ile karşı karşıyayız. Çok önemli oyuncular yetiştiriyor. Örnek kulüplerden biri. Kadro yapısı olarak çok değerli bir kulüp. Ne kadar zorlu ve iyi bir takıma karşı oynayacağımız biliyoruz. Burası Avrupa'nın ortası. Galatasaray taraftarı buraya da akın edecektir. Yarın ne kadar seyircimizin olacağı ortaya çıkacak. Yoğun bir destek bekliyoruz. Seyircili maçlar bizim takımımız için daha iyi olmuştur. Yarın da aynı oyunu bekliyorum. Çok iyi bir takım ve iyi bir atmosferde oynayacağımızın farkındayım" sözlerini sarf etti.

"Nando ile devam etmek isteriz"

Muslera ile ilgili bir soru üzerine Okan Buruk, "Nando Galatasaray'ın kaptanı. Galatasaray onu, o Galatasaray'ı çok seviyor. O yüzden Nando ile ilgili de ileride bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın bu seneki başarılarında büyük pay sahibi. Oynadığı oyun, aldığı gol, saha içi saha dışı bizim için çok değerli. Bizim isteğimiz bizimle devam etmesi. İnşallah ben de bu şekilde olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki ay, Mart ayının 17'sinden sonra bir araya giriyoruz. O arada hem toparlanmak hem sakat oyuncuların dönüşü. Tam olmamız. Transferlerle ilgili doğru bir zaman olacağını düşünüyorum. 2,5 haftalık bir süre var. O dönemde yapacağımı çalışmalarla net bir şekilde hazır olacağımızı düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kerem Aktürkoğlu: "Yarın galibiyetle ayrılarak taraftarımıza son 16 turunu getirmek istiyoruz"

Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyuncularından Kerem Aktürkoğlu ise, "Kura çekildiğinde çok olay bir maç geçeceği düşünülüyordu; ama biz öyle düşünmüyorduk. Zorlu biri iyi bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Öyle de oldu. İlk maçtan sonra analizden sonra olumlu ve olumsuz taraflarını ayırdık. Yarın daha temkinli ve etkili futbol oynayarak sıkıntı çekmeden, galibiyetle ayrılarak taraftarımıza son 16 turunu getirmek istiyoruz. İnşallah bu yoğun tempoda sakatlıksız şekilde galibiyetle ayrılırız" dedi.

"Hedefimizde dört kupa var"

Bu sezon hedeflerinde 4 kupa olduğunu vurgulayan Aktürkoğlu, "Bunları kazanmak istiyoruz. Bu kupaları kaldırabilmek çok güzel bir hayal. Galatasaray'da oynamak, Galatasaray'da olmak her türlü kupada mücadele etmek ve kupanın sahibi olmaktır. Nando uzun yıllardır burada. Bunu en iyi o biliyor. O kupalar kazanmaya alışık. Biz de ona kupa kazanma konusunda yardımcı olmak istiyoruz. İnşallah o kupayı kaldıran taraf biz oluruz. Umarım o kupayı kaldırarak tüm Türkiye'ye armağan ederiz" diye konuştu. - İSTANBUL