Galibiyet sonrası açıklama yapan Okan Buruk'tan transfer müjdesi: En az 3 futbolcu alacağız

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunurken, transfer müjdesi verdi.

"İHTİYACIMIZ OLAN TRANSFERLER VAR"

Transfer hakkında konuşan Okan Buruk, "Kadro genişliğine ihtiyacımız var. Transfer çalışmalarımız sürüyor. En az 3 oyuncu alacağız. Zor bir lig, herkes çok iddialı. Kadrolarını koruyan, çok fazla transfer yapan rakiplerimiz var. Biz de bu değişimi tamamlamak için ihtiyacımız olan transferler var." dedi.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"TEMPOYU GENELE YAYMALIYIZ"

"Sevinçliyim ama tam olarak hazır değiliz. Bunu söylemek istemiyorum, çok klişe geliyor ama zamana ihtiyacımız var. Dries Mertens gibi. Lucas Torreira 90 dakika çıkardı ama çok yoruldu. Oyun olarak ikinci yarıdaki tempoyu genele yaymalıyız.

"İLK YARI SAÇ BAŞ YOLDUM"

Havalar çok sıcak ve nemli. Oyuncular sıkıntı yaşayabiliyor. İlk yarı saç baş yoldum. Bazen yaptığımız hatalara inanamadım. Bu kadar top kaybetmek, ayağımızdan top kaçırma... Buna rağmen pozisyonlara girdik. Devre arası da özellikle bunu söyledim.

"ÇOK ERKEN GOL BULMALIYDIK"

Dries Mertens'in girmesinin ardından daha iyi oynadık. Rakip kaleye daha çok gittik. Çok erken gol bulmalıydık, çok pozisyona ilk 20 dakika girmiştik. Rakibin çıkışları da oldu.

"İKİNCİ YARIDAKİ TEMPOYU GENELE YAYMALIYIZ"

Sevinçliyim ama tam olarak hazır değiliz. Bunu söylemek istemiyorum, çok klişe geliyor ama zamana ihtiyacımız var. Dries Mertens gibi. Lucas Torreira 90 dakika çıkardı ama çok yoruldu. Oyun olarak ikinci yarıdaki tempoyu genele yaymalıyız."