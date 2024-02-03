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Galatasaray, Teksüt Bandırmaspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Teksüt Bandırmaspor maçı için hazırlıklara başladı

Galatasaray, Teksüt Bandırmaspor maçı için hazırlıklara başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maç yapıldı. Takıma yeni transfer olan Carlos Vinicius da ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray, yarın izinli geçireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

03.02.2024 15:25
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teksüt Bandırmaspor ile 6 Şubat Salı günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

İngiltere'nin Fulham ekibinden transfer edilen Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yarını izinli geçirecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını 5 Şubat Pazartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA

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