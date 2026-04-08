Galatasaray, Tenerife'yi Geçti! Seride Eşitlik Var

08.04.2026 22:59
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Tenerife'yi 64-62 yenerek seride 1-1 yaptı.

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında İspanyol ekibib La Laguna Tenerife'yi 64-62 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.

Galatasaray, çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçına 15 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de Tenerife'de çıkacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Wojciech Liszka (Polonya), Boris Krejic (Slovenya)

Galatasaray: Robinson 10, Rıdvan Öncel, Palmer 10, White 7, Muhsin Yaşar 8, McCollum 2, Meeks 17, Buğrahan Tuncer 8, Petrucelli, Ellis 2, Can Korkmaz

Başantrenör: Gianmarco Pozzecco

La Laguna Tenerife: Huertas 9, Sastre, Scrubb 2, Doornekamp 3, Shermadini 12, Fernandez 9, Abromaitis 9, Guerra 7, Mills 11, Fitipaldo

Başantrenör: Txus Vidorreta

1. Periyot: 14-13

Devre: 30-27

3. Periyot: 47-40

5 faulle çıkan: 35.30 Robinson (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

