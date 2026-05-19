Galatasaray Tesisleri Yenilendi

19.05.2026 14:52
Başkan Dursun Özbek, geleceğe yatırım yapacaklarını belirtti ve yenilenen Kalamış Tesisleri açıldı.

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, "Kalıcı başarının ancak güçlü temeller üzerinde duracağını biliyoruz. 19 Mayıs'ın bize yüklediği en büyük sorumluluklardan biri de geleceğe yatırım yapmaktır. Bizim en büyük hedefimiz yalnızca bugünün başarıları değil. Yarınların Galatasaray'ını inşa edeceğiz" dedi.

Galatasaray Kulübü'nün yenilenen Kalamış Tesisleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikle yeniden kapılarını açtı. Törene başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve genel kurul üyeleri katıldı.

Yenilenen tesislerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Dursun Özbek, "107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adım, yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, umut, cesaret ve geleceğe duyulan inancın sembolü olmuştur. Bu yüzden 19 Mayıs, sadece bir tarih değildir. 19 Mayıs; gençliğe duyulan güvenin, ilerleme iradesinin ve geleceği birlikte inşa etme kararlılığının adıdır. Galatasaray da tarih boyunca tam olarak bu değerlerin temsilcisi, cesur hedeflerin, yenilikçi fikirlerin, ileriye bakma iradesinin doğduğu bir kurum olmuştur. Ali Sami Yen ve arkadaşlarının ortaya koyduğu 'Türk olmayan takımları yenme' hedefi sadece bir sportif hedef değil, özgüvenin, vizyonun ve çağın ötesinde düşünmenin iradesidir. Bugün Galatasaray'ın Avrupa'da elde ettiği başarıların temelinde de bu karakter vardır" diye konuştu.

'YARINLARIN GALATASARAY'INI İNŞA EDECEĞİZ'

Kalıcı başarının ancak güçlü temeller üzerinde durabileceğine dikkat çeken Özbek, "Bu yıl 19 Mayıs'ı çok özel bir gururla kutluyoruz. Çünkü Cumhuriyetimizin kurucusunun gençliğe emanet ettiği bu büyük ülkede Galatasaray'ımız da tarihine yakışır bir başarıya imza attı. Üst üste 4, tarihimizdeki 26'ncı şampiyonluğumuzu kazandık. Bu başarı, sahada mücadele eden futbolcularımızın, teknik heyetimizin, kulüp çalışanlarımızın, üyelerimizin ve her şartta takımının yanında duran büyük Galatasaray taraftarının eseridir. Aynı zamanda bu başarı, planlamanın, istikrarın ve geleceğe yatırım yapmanın da sonucudur. Bugün sadece kupalar kazanan değil, büyüyen, tesisleşen, altyapısına yatırım yapan, geleceğini planlayan güçlü bir Galatasaray inşa ediyoruz. Kalamış Tesisleri'miz, hepimizin gurur duyacağı mükemmel bir tesis haline geldi. Bu tesisimizin de işletmesini adamızda olduğu gibi kulübümüz yapacak. Galatasaray Adası, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, Aslantepe Vadisi projemiz, altyapı yatırımlarımız ve amatör branşlarımızdaki büyüme geleceğe dönük yatırımlarımızın en somut örnekleridir. Kalıcı başarının ancak güçlü temeller üzerinde duracağını biliyoruz. 19 Mayıs'ın bize yüklediği en büyük sorumluluklardan biri de geleceğe yatırım yapmaktır. Bizim en büyük hedefimiz yalnızca bugünün başarıları değil. Yarınların Galatasaray'ını inşa edeceğiz. Kemerburgaz'da yetişecek gençler, akademimizden çıkacak sporcular, Galatasaray kültürü ile büyüyecek nesiller geleceğe bırakmak istediğimiz mirastır" ifadelerini kullandı.

'BU BİRLİK VE BERABERLİK SÜRDÜKÇE GALATASARAY DAHA ÇOK ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAYACAK'

Sarı-kırmızılı camianın birlik ve beraberlik içinde oldukça daha çok şampiyonluklar kazanacağını söyleyen Başkan Dursun Özbek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Burada aynı heyecanı paylaşmamız çok kıymetli. Galatasaray'ın en büyük gücü birliktelik ve bir arada durabilme kültürüdür. Bu birlik ve beraberlik sürdükçe Galatasaray daha çok şampiyonluklar yaşayacak, Avrupa'da daha büyük başarılara imza atacak, Cumhuriyetimizin değerlerini de her zaman en güçlü şekilde temsil etmeye devam edecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Galatasaray. Yenilenen Kalamış Tesisleri, kapılarını açtı."

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
