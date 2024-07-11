Galatasaray, Tete davasıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Tete davasıyla ilgili açıklama yaptı

Galatasaray Kulübü, Shakhtar Donetsk'ten transfer ettiği Tete için açılan davanın sonucuna ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararıyla Galatasaray'ın 2.389.776,24 Euro tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. Ancak karar henüz kesinleşmediği için CAS nezdinde temyiz yolunun açık olduğu ifade edildi.

11.07.2024 21:10
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Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Tete için Ukrayna takımının açtığı davanın sonuçlanmasıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "FC Shakthar Donetsk tarafından profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde yaptığı başvuruya ilişkin olarak 11.07.2024 tarihinde FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından FC Shakthar Donetsk'in talebinin kısmen kabulü ile birlikte 2.389.776,24 Euro'nun, 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Mateus Cardoso Lemos Martins tarafından FC Shakthar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir. FIFA kararı uyarınca şirketimiz, Mateus Cardoso Lemos Martins ile birlikte FIFA kararında belirtilen tazminat miktarından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir. Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Mateus Cardoso Lemos Martins'e rücu edilecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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