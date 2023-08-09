Galatasaray, Tete'ye imzayı attırıyor! Sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Galatasaray, Tete'ye imzayı attırıyor! Sağlık kontrolünden geçti

09.08.2023 15:01

Galatasaray, daha önce anlaşmaya vardığı Tete, sağlık kontrolünden sorunsuz bir şekilde geçti. 23 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Tete'yi sağlık kontrolünden geçirdi. Bir sorunu çıkmayan futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, Tete'yi renklerine bağladı. Sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

MAAŞI VE İMZA PARASI NE KADAR?

Tete, Galatasaray'dan yıllık garanti 2.5 milyon euro maaş alacak. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya imza parası olarak ise 3.5 milyon euro ödeyecek.

YORUMLAR (1)
  • Alperen Umut: Fener İsyer Galatasaray Alır bu kadar rezillik yeter size Cevap Yaz 61 18 Yayından Kaldır
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