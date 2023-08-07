Galatasaray, Tete transferini tamamlamaya hazırlanıyor

Galatasaray, yılın transferlerinden birine daha bitirmeye hazırlanıyor. Tete'ye 8 milyon Euro imza parası ve 4.5 milyon Euro maaş verileceği iddia edildi. Peki, Tete yorumları, Tete nasıl oynuyor, ofansif mi, defansif mi?

TETE KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Şubat 2000 (23 yıl yaşında), Alvorada, Rio Grande do Sul, Brezilya

Şu andaki takımı: Leicester City FC (#37/ Orta Saha)

boy: 1,75 m

Yaygın olarak Tetê olarak bilinen Mateus Cardoso Lemos Martins, saldıran bir orta saha oyuncusu veya kanat oyuncusu olarak oynayan Brezilyalı bir profesyonel futbolcudur.

Tete

TETE YORUMLARI

Ali Naci Küçük: "Tete'yi Galatasaray'a çeken en büyük sebep Galatasaray'ın hedefleri ve vizyonuydu. Galatasaray, hukuki süreci hallederse yine büyük bir çalım atmış olacak."

Haluk YÜREKLİ: "Galatasaray, Tete tarafıyla anlaştı ama henüz transfer tamamlanmadı. Hukuki bir takım prosedürler var, onları halletmeye çalışıyorlar. Bu ikinci çalımla resmen Erden Timur, rakibinin belini kırmış oldu."

Ertan Süzgün: Galatasaray, Tete ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.

Kulüp avukatları hukuki prosedürler için oyuncunun Shakhtar'la yapmış olduğu tek taraflı fesihi araştırıyor.

Oyuncunun fesihinde haklı olduğuna inanılırsa anlaşma sözleşme aşamasına geçirilecek.

Burhan Can Terzi: Galatasaray, Tete'de imza parasını 3 milyon Euro'ya düşürdü, maaş 2.5 civarı, henüz rssmi imza atılmadı.

8 milyon Euro imza parası diyenler palavra atıyor.

Nevzat Dindar: "Galatasaray, Tete ile her konuda anlaşmaya vardı."





TETE NASIL OYNUYOR, OFANSİF Mİ, DEFANSİF Mİ?

Tete,saldıran bir orta saha oyuncusu veya kanat oyuncusu olarak oynayan Brezilyalı bir profesyonel futbolcudur.