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Galatasaray tişörtlü fotoğraf paylaşan altyapı oyuncusu kulüpten gönderildi - Son Dakika

Galatasaray tişörtlü fotoğraf paylaşan altyapı oyuncusu kulüpten gönderildi

03.02.2022 10:36
Galatasaray tişörtlü fotoğraf paylaşan altyapı oyuncusu kulüpten gönderildi

Eskişehirspor, özel bir spor salonunda Galatasaray tişörtüyle poz vererek çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşan altyapı oyuncularından Egehan Has'ın kulüple ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Eskişehir spor, özel bir spor salonunda Galatasaray tişörtüyle poz vererek çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşan altyapı oyuncularından Egehan Has'ın kulüple ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un altyapı oyuncularından kaleci Egehan Has, akşam gittiği spor salonunda giydiği Galatasaray tişörtüyle fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğrafın görülmesi üzerine Eskişehirspor Kulübü harekete geçerek Egehan Has'ın kulüple ilişiğinin kesildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has'ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

GALATASARAY TARAFTARLARI HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan genç kaleci Egehan Has için Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Taraftarlar, genç oyuncunun kulübe kazandırılması için sosyal medyada birçok mesaj gönderdi.


Galatasaray tişörtlü fotoğraf paylaşan altyapı oyuncusu kulüpten gönderildi
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Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Galatasaray, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray tişörtlü fotoğraf paylaşan altyapı oyuncusu kulüpten gönderildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray tişörtlü fotoğraf paylaşan altyapı oyuncusu kulüpten gönderildi - Son Dakika
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