Galatasaray, Tottenham'ı 3-1 Geçti

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UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılı takım 3-1 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Mertens'in içeriye yaptığı ortayı Tottenham savunması kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu ceza alanı dışı sol çaprazında yaya yakın noktada önünde bulan Yunus Akgün'ün gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0

18. dakikada Gray'in orta alandan savunma arkasına gönderdiği uzun topu ceza sahası içi sağ tarafındaki Johnson bekletmeden kale önüne çevirdi. Altıpas içindeki Lankshear, müsait durumdaki vuruşuyla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

25. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Sara, pasını yerden savunma arkasına gönderdi. Ceza alanı içi sol çaprazında meşin yuvarlağın sahibi olan Osimhen'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu kaleci Forster çeldi. Donen topa Mertens'in yay içindeki gelişine şutu yandan auta çıktı.

30. dakikada sol kanattan Yunus Akgün'ün arka direğe ortasında Osimhen tek vuruşta fileleri havalandırdı. Ancak gol ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.

31. dakikada Tottenham savunmadan çıkmak isterken Icardi'nin baskısı sonucu seken topu kazanan Mertens, bekletmeden ara pasını sol taraftan ceza alanına giren Osimhen'e gönderdi. Bu futbolcunun yerden uzak köşeye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

39. dakikada sağ kanatta çizgiye yakın noktadaki Barış Alper, pasını gerisindeki Mertens'e verdi. Dries Mertens'in ceza sahasında gönderdiği ortada altıpas önündeki Osimhen, meşin yuvarlak yere inmeden tek vuruşla takımını 2 farklı öne geçiren golü kaydetti. 3-1

Hakemler: Lawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabirel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Victor Osimhen, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Tottenham: Fraser Forster, Pedrp Porro, Radu Draguşin, Ben Davies, Archie Gray, Yves Bissouma, James Maddison, Lucas Bergvall, Brennan Johnson, Heung-Min Son, William Lankshear

Yedekler: Guglielmo Vicario, Brandon Austin, Destiny Udogie, Dominic Solanke, Dejan Kulusevski, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, Alfie Dorrington, Dante Cassanova, Callum Olusesi, Luca Williams-Barnett

Teknik Direktör: Ange Postecoglou

Goller: Yunus Akgün (dk. 6), Victor Osimhen (dk. 31 ve 39) (Galatasaray), William Lankshear (dk. 18) (Tottenham)

Sarı kartlar: Mertens (Galatasaray), Radu Draguşin (Tottenham) - İSTANBUL