Galatasaray, Tottenham Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Tottenham Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Tottenham Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Tottenham ile yapacağı maçın hazırlıklarına Florya'da antrenmanla devam etti.

04.11.2024 15:46
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü sahasında Tottenham ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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