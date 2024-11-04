Galatasaray, Tottenham Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü sahasında Tottenham ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL