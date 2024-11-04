Galatasaray, Tottenham Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü sahasında Tottenham ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
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