Galatasaray, Tottenham Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Galatasaray, Tottenham Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Tottenham ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Antrenmanda pas çalışmaları yapıldı.

31.10.2024 21:46
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Tottenham Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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