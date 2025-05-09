Galatasaray Trabzon\'a Gitti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılılar, daha sonra otobüsle kampa gireceği otele hareket etti.
Galatasaray kafilesini otelin önünde bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
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