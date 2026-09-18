Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı maç için özel uçakla Trabzon\'a geldi

Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı maç için özel uçakla Trabzon'a geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na indi. Okan Buruk ve futbolcuların yer aldığı sarı-kırmızılı kafile, güvenlik güçleri eşliğinde kamp yapacağı otele doğru yola çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızı kafile, güvenlik güçleri eşliğinde kamp yapacağı otele hareket etti.
Sarı-kırmızılı kafilede, teknik direktör Okan Buruk ile futbolcular Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay yer aldı.
Kaynak: AA
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