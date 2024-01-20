Galatasaray, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL
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