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Galatasaray, Trabzonspor Maçı İçin Trabzon'a Geldi - Son Dakika
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Galatasaray, Trabzonspor Maçı İçin Trabzon'a Geldi

Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maç için havayoluyla Trabzon'a geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, havalimanında taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Galatasaray, yarın oynanacak müsabaka için Trabzon'da konaklayacak.

Galatasaray, Trabzonspor Maçı İçin Trabzon\'a Geldi
20.01.2024 - 19:03,
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Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maç için havayoluyla Trabzon'a geldi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, yarın oynanacak müsabaka için havayoluyla kente geldi. Trabzon Havalimanı'na saat 17.30'da iniş yapan Galatasaray kafilesi, iç hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, havalimanı çıkışında kendilerini bekleyen az sayıdaki taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra sarı-kırmızılılar, kendilerini bekleyen otobüse binerek konaklayacakları otele hareket etti.

Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Papara Park Stadyumu'nda karşılaşacak.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer aldı: "Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sahcha Boey"

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Galatasaray, Trabzonspor Maçı İçin Trabzon'a Geldi - Son Dakika
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