Galatasaray, Trabzonspor Maçında 3 Değişiklikle Sahada - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Trabzonspor Maçında 3 Değişiklikle Sahada

Galatasaray, Trabzonspor karşısında teknik direktör Okan Buruk'un 3 değişiklikle sahaya çıktı.

16.12.2024 21:47
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Malmö maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Elias Jelert, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen ile Efe Akman yer aldı.

Okan Buruk, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile yapılan mücadelede ilk 11'de oynattığı Metehan Baltacı'dan cezası nedeniyle yararlanamadı. Söz konusu mücadelede sakatlık yaşayan Sanchez'i riske etmeyerek yedeğe çeken Buruk, Batshuayi'yi de yedek oturttu.

Buruk, bu futbolcuların yerine sakatlığını atlatan Kaan Ayhan ile Barış Alper Yılmaz ile statü gereği Malmö maçında forma veremediği Sallai'yi oynattı.

Kaan 4, Barış Alper 1 maç sonra sahada

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Kaan Ayhan 4, Barış Alper Yılmaz ise 1 resmi maçın ardından sahaya çıktı.

Son olarak ligin 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK maçında forma giyen Kaan, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikişer karşılaşmada görev yapamadı.

Ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında rakibi Rey Manaj'ın darbesiyle sakatlanan Barış Alper de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçını kaçırdı.

Osimhen ile Sanchez riske edilmedi

Teknik direktör Okan Buruk, yıldız santrfor Victor Osimhen ile savunma oyuncusu Davinson Sanchez'i Trabzonspor maçında riske etmedi.

Ligde geçen hafta deplasmanda yapılan Net Global Sivasspor maçında sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama yaşayan Osimhen, Avrupa Ligi'ndeki Malmö müsabakasında forma giyemedi. Sonrasında kısmen takımla çalışmalara katılan Osimhen, Trabzonspor mücadelesinde kadroya alınsa da yedeklerde oturtuldu.

Hafta içindeki Malmö maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sanchez de kadroda yer almasına rağmen ilk 11'de görevlendirilmedi.

Jakobs 5 maç sonra kadroda

Sarı-kırmızılı ekibin Senegalli sol beki Ismail Jakobs, sakatlığını atlatarak kadroya girdi.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisi ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg ve Tottenham maçlarında oynayamayan Jakobs, 12. haftadaki Reeder Samsunspor maçıyla sahalara döndü. Söz konusu maçta yeniden sakatlanan Jakobs, Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi'nde 2 maçı kaçırdı. Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle son 4 resmi maçın kadrosuna alınmayan Yusuf Demir, Trabzonspor müsabakasıyla kadroya döndü.

Ziyech kadroda yok

Galatasaray'ın Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech kadroya alınmadı.

Son dönemdeki formsuzluğuyla süre almakta zorlanan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla Trabzonspor maçının kadrosuna yazılmadı.

Felipe Melo RAMS Park'ta

Galatasaray'ın unutulmaz Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, karşılaşmayı tribünden izledi.

Sarı-kırmızılı formayla 2011-2015 yılları arasında üç Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç TFF Süper Kupa kazanan Melo, maç öncesi taraftarlarla kucaklaştı. Kale arkasındaki "Set"e çıkan Melo, taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yaptı. utrAslan bayrağıyla taraftarı coşturan Melo, "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı başlattı.

Müsabaka öncesinde Melo'ya sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.

Trabzonspor'da 3 değişiklik

Bodro-mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş, son yapılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Güneş; Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Serdar Saatçı, Batista Mendy, Eren Elmalı, Ozan Tufan, John Lundstram, Edin Visca, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme ve Simon Banza 11'ini sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, yedek kulübesine Muhammet Taha Tepe, Borna Barisic, Denis Draguş, Arda Öztürk, Umut Güneş, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz, Engin Poyraz Efe Yıldırım ve Enis Destan'ı aldı.

Şenol Güneş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları müsabakada ilk 11'de oynattığı ?Arseniy Batagov ve Denis Draguş'u İstanbul'a getirmesine rağmen kadroya yazmadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Ozan Tufan ile Nwakaeme'yi formayı verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Trabzonspor Maçında 3 Değişiklikle Sahada - Son Dakika

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