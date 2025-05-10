Galatasaray, Trabzonspor\'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada sağ taraftan kullandığı korner atışında yükselen Lemina'nın kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Barış Alper'in tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Okay Yokuşlu'nun çizgi üzerinde çıkardı.
67. dakikada sol taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
83. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulab Osimhen'in şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kurtardı.
84. dakikada sol taraftan Eren'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Yunus Akgün, pasını ceza yayına çıkardı. Bu noktada Morata'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu (Nwakaeme dk. 75), Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Lundstram, Mustafa Eskihellaç (Zubkov dk. 58), Vısca (Banza dk. 75), Cham, Enis Destan (Sikan dk. 19)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Salih Malkaçoğlu, Ali Şahin Yılmaz
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Galatasaray: Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Ahmed Kutucu dk. 90), Lucas Torreira, Mario Lemina (Przemyslaw Frankowski dk. 90), Yunus Akgün (Kaan Ayhan dk. 90), Gabriel Sara (Alvaro Morata dk. 77), Barış Alper Yılmaz (Eren Elmalı dk. 82), Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Abdülkerim Bardakcı (dk. 67), Alvaro Morata (dk. 84) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Muslera, Morata (Galatasaray), Cham (Trabzonspor) - TRABZON
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