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Galatasaray, Trabzonspor'u 5-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Galatasaray, Trabzonspor'u 5-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Maçta Zaha (2), Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu (2) gol atan Galatasaray, üstün bir performans sergiledi.

Galatasaray, Trabzonspor\'u 5-1 Mağlup Etti
21.01.2024 - 21:13,
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ tarafından direğe çarparak dışarı çıktı.

61. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında topla birlikte ceza sahasına giren Zaha'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 0-2

65. dakikada Wilfried Zaha'nın pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Kaan Ayhan'ın çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin ağlara gitti. 0-3

79. dakikada Visca'nın sağ taraftan ortasında kale sahasında bulunan Enis Destan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın solundan ağlarla buluştu. 1-3

81. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı sol tarafından uzak köşeye vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlaa gitti. 1-4

90+5. dakikada Tete'nin pasında savunmanın uzaklaştıramadığı top Kerim Aktürkoğlu'nun önüne geldi. Kerem ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-5

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Baniya (Mehmet Can Aydın dk. 46), Benkovic (Bakasetas dk. 64), Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Bardhi (Umut Güneş dk. 78), Visca, Fountas (Göktan Gürpüz dk. 84), Enis Destan

Yedekler: Mahammet Taha Tepe, Fernandes, Kerem Şen, Bakic, Arif Boşluk, Poyraz Yıldırım

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı (Sanchez dk. 45), Kaan Ayhan (Tete dk. 76), Kerem Demirbay (Berkan Kutlu dk. 76), Lucas Torreira (Tanguy Ndombele dk. 76), Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens (Mauro Icardi dk. 82), Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu, Baran Demiroğlu, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Zaha (dk. 13 ve 61), Kaan Ayhan (dk. 65), Kerem Aktürkoğlu (dk. 81 ve 90+5) (Galatasaray), Enis Destan (dk.79) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Baniya (Trabzonspor), Torreira, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - TRABZON

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Galatasaray, Trabzonspor'u 5-1 Mağlup Etti - Son Dakika


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