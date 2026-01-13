Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor - Son Dakika
13.01.2026 15:14
Galatasaray'ın, transfer çalışmaları kapsamında Milanlı Youssouf Fofana ile ilgilendiği öne sürüldü. Abdullah Kavukcu'nun Milano ziyaretinin ardından gündeme gelen iddiada, sarı-kırmızılıların daha önce Monaco döneminde de istediği 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2028'e kadar sürdüğü kaydedildi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun transfer çalışmaları kapsamında salı günü Milano'ya gitmesinin ardından, İtalya'dan dikkat çeken bir haber geldi. Di Marzio'nun iddiasına göre Galatasaray, Milan'ın 27 yaşındaki orta sahası Youssouf Fofana'yı takibe aldı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Galatasaray'ın, Fofana Monaco forması giydiği dönemde de oyuncuyla ilgilendiği ancak Fransız futbolcunun o süreçte tercihini Milan'dan yana kullandığı hatırlatıldı. İddiaya göre sarı-kırmızılılar, yıllar sonra yeniden aynı oyuncu için devreye girdi.

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Milan formasıyla bu sezon 20 maçta süre alan Fofana, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta sahanın, Milan ile sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam ettiği belirtildi.

Abdullah Kavukcu, Galatasaray, Milan, Spor, Son Dakika

16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
