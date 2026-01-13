Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun transfer çalışmaları kapsamında salı günü Milano'ya gitmesinin ardından, İtalya'dan dikkat çeken bir haber geldi. Di Marzio'nun iddiasına göre Galatasaray, Milan'ın 27 yaşındaki orta sahası Youssouf Fofana'yı takibe aldı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Galatasaray'ın, Fofana Monaco forması giydiği dönemde de oyuncuyla ilgilendiği ancak Fransız futbolcunun o süreçte tercihini Milan'dan yana kullandığı hatırlatıldı. İddiaya göre sarı-kırmızılılar, yıllar sonra yeniden aynı oyuncu için devreye girdi.

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Milan formasıyla bu sezon 20 maçta süre alan Fofana, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta sahanın, Milan ile sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam ettiği belirtildi.