Galatasaray, Trencin ile hazırlık maçına çıkıyor - Son Dakika
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Galatasaray, Trencin ile hazırlık maçına çıkıyor

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Galatasaray, Avusturya'da devam eden hazırlık maçlarına üçüncü maçında Slovakya takımı Trencin ile karşılaşacak. Maç sadece D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray'ın son maçtaki iki golünü kaydeden Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yanı sıra kamp kadrosunda birçok oyuncu yer alıyor. Ayrıca maç öncesi özel yayınlar ve röportajlar da yapılacak. Galatasaray, Trencin maçının ardından Lecce ve Parma ile de hazırlık maçları oynayacak.

17.07.2024 11:58
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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Son şampiyon, 18 Temmuz saat 20.30'da Slovakya takımlarından Trencin ile karşılaşacak. Karşılaşma, sadece D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak.

Yeni sezonun ilk hazırlık maçında ev sahibi LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Galatasaray, pazartesi günü oynanan mücadelede Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi. Hazırlık maçlarına tatsız başlayan sarı kırmızıların üçüncü hazırlık maçı merakla bekleniyor. Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 18 Temmuz saat 20.30'da Slovakya'nın en üst düzey futbol ligi olan Superliga'da mücadele eden Trencin ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın son maçtaki iki golünü kaydeden Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yanı sıra kamp kadrosunda; "Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Mauro Icardi, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban" yer alıyor.

KAMPA ÖZEL 5 SAATLİK CANLI YAYIN

Saat 19.00'da "Maça Doğru" programıyla başlayacak özel yayında Aykut Aydın, Cem Yılmaz ve Semih Sezerli izleyicileri maça hazırlarken, Damla Uğurtürk ve Serhan Türk Avusturya'daki Raiffeisen Arena'dan canlı bağlantılar ve özel röportajlarla maç öncesi hazırlıkları aktaracak. Saat 20.30'da başlayacak Galatasaray – Trencin maçını ise Berke Kosova anlatacak, Orhan Uluca yorumlayacak. "Maçın Ardından" programında da Galatasaray'ın mücadelesi ve kamp etabı değerlendirilecek.

SON HAZIRLIK MAÇLARI LECCE VE PARMA İLE

Öte yandan Trencin karşılaşmasıyla birlikte üçüncü hazırlık maçını oynayacak sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampında iki hazırlık müsabakası daha oynayacak. Galatasaray, yeni sezon öncesinde İtalya Serie A ekipleri Lecce ve Parma ile de karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Trencin ile hazırlık maçına çıkıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Trencin ile hazırlık maçına çıkıyor - Son Dakika

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