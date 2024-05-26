Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Şampiyon Oldu ve Puan Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Şampiyon Oldu ve Puan Rekoru Kırdı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek topladığı 102 puanla şampiyon oldu. Bu sonuçla Galatasaray, 2023-2024 sezonunda rekor puanla şampiyon olan takım oldu.

26.05.2024 21:08
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Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray topladığı 102 puanla ligde puan rekoru kırarak sezonu tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 102 yaptı ve 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Aslan şampiyonluğunu da rekor puanla elde etti.

3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu. - KONYA

Kaynak: İHA

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