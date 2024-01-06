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Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. TÜMOSAN Konyaspor ise 16. sırada bulunuyor. Galatasaray, sahasında çıktığı son 25 maçta mağlup olmadı ve bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Ayrıca, Galatasaray ligde en az gol yiyen takım olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçına hazırlanıyor
06.01.2024 - 09:47,
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

TÜMOSAN Konyaspor ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. Konya ekibi, topladığı 18 puanla haftaya 16. sırada başladı.

Galatasaray'da eksik çok

Galatasaray'da 7 oyuncu, çeşitli nedenlerle TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Lucas Torreira ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz da maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sahasında 25 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 25 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 23 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Evinde puan kaybetmeyen tek takım

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 8 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 17 maçta 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 10'unda kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Kaynak: AA
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