SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Tolga Edis, Murat Ciner
GALATASARAY: Livingston 23, Young 4, Palmer 11, Delgado 11, Wallace 6, Izundu 4, Bugrahan Tuncer 11, Sadık Emir Kabaca 3, Blumbergs, Göksenin Köksal
TÜRK TELEKOM: Alexander 14, Brown 10, Bruhnke 2, Berkan Durmaz 9, Rodas 7, Hanlan 8, Makoundou 12, İsmet Akpınar 16, Emre Melih Tunca, Mahir Ağva, Bess
1'İNCİ PERİYOT: 17-13
DEVRE: 33-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-61
Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Türk Telekom, deplasmanda Galatasaray'ı 78-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından Türk Telekom 7'nci galibiyetini aldı. Galatasaray ise 6'ncı kez parkeden mağlup ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Türk Telekom'a Deplasmanda Yenildi - Son Dakika
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