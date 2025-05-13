Galatasaray, Türkiye Kupası Finali İçin Hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep Stadyumu'nda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL
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