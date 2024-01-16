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Galatasaray, Türkiye Kupası maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Türkiye Kupası maçı için hazırlıklara başladı

Galatasaray, Türkiye Kupası 5. turunda Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve çift kale maçla tamamlandı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, Türkiye Kupası maçı için hazırlıklara başladı
16.01.2024 - 15:33,
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Türkiye Kupası 5'inci turunda perşembe günü Ümraniyespor'u konuk edecekl Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: DHA
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