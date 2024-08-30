Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: 'Avrupa'da ve Türkiye Ligi'nde tüm kupalara talip olacağız' - Son Dakika
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: 'Avrupa'da ve Türkiye Ligi'nde tüm kupalara talip olacağız'

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatın enerjik olduğunu belirterek, takımın Avrupa'da ve Türkiye Ligi'nde tüm kupalara talip olacağını söyledi. Öztürk, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde daha başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

30.08.2024 18:19
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GALATASARAY İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Keşke Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık. Buradayız, önümüze bakacağız. İnşallah tekrar nice zaferleri ülkemize yaşatacağız. Hem Avrupa'da hem de Türkiye Ligi'nde tüm kupalara talip bir vaziyette yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirildi. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunda temsil edecek Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Kura çekiminin ardından Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yeni formatı değerlendiren Metin Öztürk, "Yeni format çok enerjik. Gerçekten ben ilk defa böyle dinamik bir formatla karşı karşıya kalıyorum. Keşke Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık. Buradayız, önümüze bakacağız. İnşallah tekrar nice zaferleri ülkemize yaşatacağız. Hollanda takımları var, İsveç takımları var, bildiğimiz takımlar var, bilmediğimiz ve hiç oynamadığımız iki takım daha var. Okan hocamız ve teknik ekip bunları analiz edecektir. Bizim yönetici olarak üstümüze düşen onlara desteği vermek. Oyuncu ve finansal desteği vermek. Umuyorum ki bu sene de başkanımız Dursun Aydın Özbek liderliğinde hem Avrupa'da hem de Türkiye Ligi'nde tüm kupalara talip bir vaziyette yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'GALATASARAY'IN HEP OLMASINI ARZU ETTİĞİMİZ YER ŞAMPİYONLAR LİGİ'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne kıyasla Avrupa Ligi'nde başarılı olmasının daha yüksek bir ihtimal olduğunu dile getiren Öztürk, "Galatasaray'ın hep olmasını arzu ettiğimiz yer Şampiyonlar Ligi. Ama gerçekçi olmak lazım ki şu an genel formata baktığınızda Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde ilerlemesi tekrar bir final oynaması, tekrar bu kupayı kazanması daha yüksek bir ihtimal. Onun için günü değerlendirip, dünü geride bırakıp önümüze bakacağız. Biz Okan Buruk hocamıza da futbolcu kardeşlerimize de güveniyoruz. Dursun Aydın Özbek başkanımın ve tüm yönetimin Okan Buruk hocamıza ve futbolcularımıza güveni tam. Taraftarımızı söylemeye bile gerek yok. İnanılmaz müthiş bir destek gösteriyorlar. Hep birlikte önümüze bakacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: 'Avrupa'da ve Türkiye Ligi'nde tüm kupalara talip olacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: 'Avrupa'da ve Türkiye Ligi'nde tüm kupalara talip olacağız' - Son Dakika
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